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ಬರದಿಂದ ಸಾಗಿದ BBK13 ಆಡಿಷನ್ಸ್‌ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

BBK13auditions guide: ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಾಹಿನಿ 'ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ'ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೂತನ ಸೀಸನ್‌ನ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 12, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:25 PM IST
ಬರದಿಂದ ಸಾಗಿದ BBK13 ಆಡಿಷನ್ಸ್‌ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಬರದಿಂದ ಸಾಗಿದ BBK13 ಆಡಿಷನ್ಸ್‌ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
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