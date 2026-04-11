  • ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌... ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಹೃತಿಕ್‌ ಸಹೋದರಿ..! ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ

ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌... ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಹೃತಿಕ್‌ ಸಹೋದರಿ..! ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ

Grade 3 fatty liver : ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾರಣಹೆ ನಟ ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಷನ್‌ ಅವರ ಸಹೋದರಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 11, 2026, 10:02 PM IST
    • ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ
    • ಅನೇಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು.
    • ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Trending Photos

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon6
Iran internet blackout
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
EPFO New Rules
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬು ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌
camera icon5
Personality Based on Eyebrow Shape
ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬು ಕೂಡಿರುವ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌
ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌... ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಹೃತಿಕ್‌ ಸಹೋದರಿ..! ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ

Sunaina Roshan : ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುನೈನಾ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಸುನೈನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹೌದು.. ಸುನೈನಾಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಚಟವು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಾನೇ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ 'ನೇರಳೆ ಬೀಜ': ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸುನೈನಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತಿ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೊರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹವು ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ 3 ಹಂತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಂತಹ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುನೈನಾ ರೋಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

