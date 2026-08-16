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Hubballi Hunters; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ.. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ!

ಬೆಲ್‌ ಬಾಟಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾ!

Written ByBhimappa
Published: Aug 16, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:40 PM IST
Hubballi Hunters; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ.. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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