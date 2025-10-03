English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಕಮಾಯಿ: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಈ ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ!

Juhi Chawla Net Worth: ಕನ್ನಡದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂಥ ಹುಡುಗಿ, 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ತಾರೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ. ಆಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯಕ್ಕೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದರೂ ದುಡ್ಡು ಜೂಹಿ ಮನೆಗೆ ಹರಿದು ಬರಲು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 3, 2025, 01:39 PM IST
  • 2025ರ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 69ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಸದ್ಯ 12,490 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ.
  • ಹೃತ್ವಿಕ್ ರೋಷನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಈಕೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತೆ.

2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಕಮಾಯಿ: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಈ ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ!

Richest actress in India: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಒಡೆತನ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ. ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 7,790 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2025ರ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೇಕಡಾ 69ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅವರ ಬಹುಪಾಲು ಗಳಿಕೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು. 

ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೌಲಿಹಾನ್ ಲೋಕೆಯವರ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ (ಜೂನ್ 2024) ಪ್ರಕಾರ, ಲೀಗ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವು 1.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ 1,915 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೂಹಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 4,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 3,190 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ M3M ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025ರ ಟಾಪ್ 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ 1986ರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನತ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 2000ರವರೆಗೂ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2010ರ ಬಳಿಕ ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ ಕಡೆಯ ಚಿತ್ರ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಾದ ಜೂಹಿ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ಪತಿ ಮೆಹ್ತಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ.

ಸದ್ಯ 12,490 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ 7,790 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ.  ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ನಂಬರ್ 1. 2,160 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೃತ್ವಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಂಬರ್ 3. 1,880 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಂಬರ್ 4. 1,630 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುಂದರಿ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಟಿ ಭಾವನಾ ಬಳಿಕ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕಿ!

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

