/ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಟ ಪಟ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Husharu Pittalu : ಬಿಕ್ಷು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಶು ಮತ್ತು ವಾಸವಿ ಗಣೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ್ ಯಾದವ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟ ಪುಟ್ಟ ಭಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. "ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ, "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಲೇ, ತಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕನಸೋ ನನಸೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಾವೇ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕಿ ಅಂಶು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಂತರ ಭಾನು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಕ್ಷು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಋಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಭಾನು ತಿಳಿಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅವಕಾಶದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಭಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಈ ನೈಜ ಭಾವನೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, "ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.