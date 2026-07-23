/ನಟಿಯರ ʼಆ ಭಾಗದʼ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಚಾಳಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಿಡಿ!

Kajal Aggarwal: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರನ್ನ ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಯೇ ನಾಯಕಿಯರನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ'
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಜಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಹೊಕ್ಕುಳವನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಕಾಜಲ್ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಕಲಿಯಬೇಕು
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಜಲ್, ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ
ಯಾವ ನಟನಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಪಾತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಸದ್ಯ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದೋದರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಟಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.