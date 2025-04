ʻನಾನು ಈ ಉಗ್ರನನ್ನು ದಾಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದʼ: ಖ್ಯಾತ‌ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ

Model Ekta Tiwari about terrorist attack: ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸುಳಿವು ಕಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೌನ್‌ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಏಕ್ತಾ ತಿವಾರಿ ಈ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕ್ತಾ ತಿವಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ 20 ಜನರ ಗುಂಪು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ತಲುಪಿದೆವು. ಅದೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾಳಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೈಸರನ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರವೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನಮಗೆ ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು:

"ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿದರು. ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಏಕ್ತಾ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಓದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್‌ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬಳಿ ಶೂ ಒಳಗೆ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆವು ಎಂದು ಏಕ್ತಾ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಂಕೇತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ- ಯೋಜನೆ ಎ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ'

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ, ಪ್ಲಾನ್-ಎ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಏಕ್ತಾ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಕಣಿವೆಗೆ 35 ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. "ಈ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು." 35 ಬಂದೂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಏಕ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Big revelation by a girl from Jaunpur in Pahalgam terror attack Ekta Tiwari, a resident of Jaunpur, has made shocking revelations in the case of the killing of 28 innocent people in the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on April 22. Ekta… pic.twitter.com/qKHiFZFVx9

'ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ'

ಏಕ್ತಾ ಅವರ ಪತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿವಾರಿ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಗೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 20 ಜನರಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಕೇಳಿದನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಅವಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಜನರನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Jaunpur, Uttar Pradesh: Ekta Tiwari, tourist who identified the terrorist says, "We were a group of 20 people and reached Pahalgam on April 20. That very day, we sensed something suspicious, so we got off about 500 meters before the Baisaran area—where the attack took place. The… pic.twitter.com/vZGKSbCqhK

— IANS (@ians_india) April 24, 2025