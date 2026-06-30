/ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ Bigg Bossಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Bigg boss: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಕಾಲು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ಎಂದಿನಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷ, ಪವಿತ್ರ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರಿ, ನೂಕರಾಜು, ರಾಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್, ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ, ನಂದೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮ್ ನಂದನ, ವಸಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಆಟ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ ರಮಣ, ಶಿವ್, ಕದಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೋರ್ದಾರ್ ಸುಜಾತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜೋರ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಜೋರ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಮನ್ನಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ -4 ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು".
"ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, OTT ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಾ?"
"ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ " ನಾನು ಈಗ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವೂ ಇದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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