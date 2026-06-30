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ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ Bigg Bossಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Bigg boss: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಕಾಲು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 30, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:05 AM IST
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ Bigg Bossಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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