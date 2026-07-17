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ಪುಷ್ಪ- 3 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಯಾವಾಗ.. 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌!

ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 17, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:30 PM IST
ಪುಷ್ಪ- 3 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಯಾವಾಗ.. 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಕಾನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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