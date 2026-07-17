Icon star Allu Arjun Pushpa-3 movie: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ನಟಿಸದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದ್ದು ಪುಷ್ಪ- 3 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ..
ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಕಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬನ್ನಿಯ ಆ ಪಾತ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಥೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2028 ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಕೇರಳಂನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಪುಷ್ಪ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪುಷ್ಪ 3 ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಡವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಟ್ಲಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ 2030ರ ನಂತರ ಪುಷ್ಪ 3 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.