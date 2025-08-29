English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಮಗಳಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ". ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ...! ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಪೋಟೊಶೂಟ್‌

ಆಪ್ತತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀರೇಕಕ್ಕೇರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ.. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 29, 2025, 04:29 PM IST
  • ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಆಗಾಗ ಮಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು

"ಮಗಳಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ". ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ...! ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಪೋಟೊಶೂಟ್‌

Mahesh Bhatt controversy: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದು ಟಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ.. ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಆಗಾಗ ಮಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಸಹಜ ಸಂಗತಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಅಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು..? ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ.. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನಾನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ..! ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ.. " ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ.

ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ಅಂದರೆ.. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ತಂದೆ. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚುಂಬನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಯಿತು. ಈ ಫೋಟೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಜನರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ನಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ.. ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಿದ್ದವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ 19 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ! ಬಿಡಿಸದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಿಗೂಢ ಸಾವು..

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ.. "ಪೂಜಾ ಭಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ (ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್) ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ತನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೆ ಎಂದು ರಿಯಾ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಿಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
 

Mahesh Bhatt controversyBollywood controversiesMahesh Bhatt Pooja Bhatt photoMahesh Bhatt daughterIndian film industry scandals

