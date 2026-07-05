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ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ.. ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿದೆ..!!

ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2000ರ ದಶಕದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 05, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:07 PM IST
ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ.. ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿದೆ..!!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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