/ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ.. ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿದೆ..!!

movie Voicemails for Isabelle: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಡ್ರಾಮಾ ವಾಯ್ಸ್ಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಸಾಬೆಲ್ (Voicemails for Isabelle) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ನೋವನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್ 19ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಟಾಪ್ -10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲಿಯಾ ಮೆಕೆಂಡ್ರಿಕ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಜೋಯ್ ಡಚ್ (Joey Dutch) ಮತ್ತು ನಿಕ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ (Nick Robinson) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯ್ಸ್ಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಸಾಬೆಲ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ. ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಅವಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ವೆಸ್ ಅವಳ ಜೀವನ, ನೋವು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? ವೆಸ್ ಜಿಲ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ? ಜಿಲ್ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಚಿತ್ರವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಹೋದರರ ಬಂಧ, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ನೋವಿನಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2000 ರ ದಶಕದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗು, ಕಣ್ಣೀರು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಥೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ನಟನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಚಿಸಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಸಾಬೆಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಗಳು, ನೆನಪುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.