ಲೈಂಗಿಕತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್‌! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Actress in physical relationship : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಈಕೆ. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:00 PM IST
    • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಈಕೆ.
    • ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ
    • ಈ ಚೆಲುವೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಲೈಂಗಿಕತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್‌! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Ileana D Cruz : ಇಲಿಯಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.. 

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹೀಸುವ ಇಲಿಯಾನಾ ತನ್ನ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಅದು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಲುವೆ ಹೆಳ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಟಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪವಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ?

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವ ಇಲಿಯಾನಾ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಅನೇಕ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಿಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.. 

ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಾವು: ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಮಾಲೀಕ!

ಇಲಿಯಾನಾ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡೋಲನ್ ಎನ್ನುವರ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇಲಿಯಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

