ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಈಕೆ! ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇವಳ ಮುಂದೆ

Ileana remuneration : ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಇಲಿಯಾನಾ. ನಿಖರವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ದೇವದಾಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೇಜ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 'ಪೋಕಿರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಇಲಿಯಾನಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲಿಯಾನ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಸಮಂತಾ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ತೆಲುಗಿನ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿ ಇಲಿಯಾನ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇಲಿಯಾನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ದೇವುಡು ಕೀರನ್ ಮುನ್ಶುಲು' ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ರವಿತೇಜ ನಟಿಸಿದ 'ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಸೋತ ಕಾರಣ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಇಲಿಯಾನ, ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡೋಲನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಗೋವಾದ ಸುಂದರಿ 'ತೇರಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಲವ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ದೋ ಔರ್ ದೋ ಪ್ಯಾರ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.