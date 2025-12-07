English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಈಕೆ! ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇವಳ ಮುಂದೆ

ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಈಕೆ! ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇವಳ ಮುಂದೆ

Actress life : ಚಿತ್ರರಂಗ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು.. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಟಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ, ಈ ಚೆಲುವೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:38 PM IST
    • ಚಿತ್ರರಂಗ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು..
    • ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಈಕೆ

Trending Photos

ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
camera icon6
alcohol
ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
camera icon6
Jadeja
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಬಾಯ್‌ ಜಡ್ಡುನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಧೋನಿ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಯಾಕೆ? ಧೋನಿ ಜಡ್ಡು ಬಾಂಧವ್ಯ.!
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆದ ಭಾರತ
camera icon6
India gold price maker potential
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆದ ಭಾರತ
ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಈಕೆ! ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇವಳ ಮುಂದೆ

Ileana remuneration : ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಇಲಿಯಾನಾ. ನಿಖರವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ದೇವದಾಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೇಜ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 'ಪೋಕಿರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಇಲಿಯಾನಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಡೆವಿಲ್" ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ "ಪಿಯೊಟ್" ನೋಡಿ! ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮನವಿ

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲಿಯಾನ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಸಮಂತಾ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ತೆಲುಗಿನ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿ ಇಲಿಯಾನ.  

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇಲಿಯಾನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ದೇವುಡು ಕೀರನ್ ಮುನ್ಶುಲು' ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ರವಿತೇಜ ನಟಿಸಿದ 'ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಸೋತ ಕಾರಣ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧ್ರುವ-ರಚ್ಚು "ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌" ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್‌! 

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಇಲಿಯಾನ, ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡೋಲನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಗೋವಾದ ಸುಂದರಿ 'ತೇರಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಲವ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ದೋ ಔರ್ ದೋ ಪ್ಯಾರ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ACTRESSmovie factsfilmIndustryRemuneration

Trending News