ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ದೂರವಾದ ನಟಿ!

ileana d'cruz: ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.. ಎಲ್ಲಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು..
ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರೂಜ್... ಈ ಗೋವಾದ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈವಿಎಸ್ ಚೌಧರಿ. 2006 ರಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ದೇವದಾಸು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೋಕಿರಿ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಎದುರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಲ್! ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ..
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಯುವಜನತೆ ಇಲಿಯಾನಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು..
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನಾ.. ಕೆರಿಯರ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಹೋದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅವಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಯಿಸಿತು..
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೇ.. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದರು.. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲಿಯಾನಾ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಲಿಯಾನಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಯಾರೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು..