  • ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ದೂರವಾದ ನಟಿ!

 Star Actress ileana d'cruz: ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಾಯಕಿ. ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ... ಆದರೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಾಯಿಯಾದ ಈ ನಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:09 AM IST
  • ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ
  • ಈಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ileana d'cruz: ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.. ಎಲ್ಲಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು..  

ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರೂಜ್... ಈ ಗೋವಾದ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈವಿಎಸ್ ಚೌಧರಿ. 2006 ರಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ದೇವದಾಸು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೋಕಿರಿ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಎದುರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಲ್!‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ..

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಯುವಜನತೆ ಇಲಿಯಾನಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಲ್!‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ..

ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನಾ.. ಕೆರಿಯರ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಹೋದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅವಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಯಿಸಿತು.. 

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೇ.. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದರು.. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲಿಯಾನಾ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಲಿಯಾನಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಯಾರೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು..   

