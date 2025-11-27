ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆಗೆ ಮನಸೋತು ಮದುವೆಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Imran Khan connection with Actress Rekha: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 21 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೈಲು ಆಡಳಿತವು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಐಜಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲು ಆಡಳಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ನಟಿ ಮೂನ್ಮೂನ್ ಸೇನ್ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಮೂನ್ಮೂನ್ ಸೇನ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸುಂದರಿ..
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿವಾ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. 1979 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 27 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಜೀನತ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸುಂದರಿ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು.. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. 'ಸ್ಟಾರ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯೊಂದು "ರೇಖಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್, ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಖಾಳ ತಾಯಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಅಳಿಯನಂತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸುಂದರಿ..