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ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕರು.. ಇವರೇ ನೋಡಿ!

independence day 2026:ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಅನೇಕ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೀರರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 13, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:11 AM IST
ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕರು.. ಇವರೇ ನೋಡಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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