/ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕರು.. ಇವರೇ ನೋಡಿ!

independence day 2026: ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಅನೇಕ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ವೀರರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ನೈಜ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ನಿಜ ಜೀವನದ ಯುದ್ಧ ವೀರರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ಮಹಾನ್ ವೀರರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಿಜ ಜೀವನದ ವೀರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದ ಕೆಲವು ನಟರು ವೀರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದುನಿಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರವರೆಗೆ, ಈ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ಭಾರತೀಯ ವೀರರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
* ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ..
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾದ ದಿನದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
* ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್
'ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್' 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಣೆಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಣೆಕ್ಷಾ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು 71 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
* ಶೇರ್ಷಾ
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಭಿನಯದ ಶೇರ್ಷಾ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ. ವಿಕ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾತ್ರಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
* ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ
'ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ: ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ'. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ 1857 ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು.
* ನೀರ್ಜಾ
ನೀರ್ಜಾ 2014 ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ನೀರ್ಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆದರು. 1986ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಆಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ 73 ಅಪಹರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 359 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವಿಮಾನ ಸೇವಕಿ ನೀರ್ಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.