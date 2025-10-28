English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
india first color film: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ 1937 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:51 PM IST
  • 'ಕಿಸಾನ್ ಕನ್ಯಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಬಣ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಸಿನೆಕಲರ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ಜರ್ಮನಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ 88 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ! ಇದೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ..

Kisan Kanya movie: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ 1913 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 'ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ೧೯೩೭ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಕಿಸಾನ್ ಕನ್ಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

'ಕಿಸಾನ್ ಕನ್ಯಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಬಣ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಸಿನೆಕಲರ್ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

'ಕಿಸಾನ್ ಕನ್ಯಾ' ಎಂದರೆ 'ರೈತರ ಮಗಳು'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬಡ ರೈತರ ಹೋರಾಟ, ಅವರ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಣ್ಣದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾದ ಈ ಕಥೆ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯಂತಿತ್ತು. ಬಣ್ಣ ಮುದ್ರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. 

ಕಿಸಾನ್ ಕನ್ಯಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲರ್ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಆನ್' (1952) ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಕಿಸಾನ್ ಕನ್ಯಾ' ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

