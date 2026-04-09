ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಇವರೇ!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು..

63 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 9, 2026, 01:47 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 1933 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು
  • ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಇತಿಹಾಸವು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರು ನೀಡಿದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 1933 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಎಲ್. ಫ್ರೀಯರ್ ಹಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ 'ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಂಶು ರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಿಮಾಂಶು ರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೇ, ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಲಿಪ್-ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಿಶ್ವರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ "ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಿಸ್: ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ 63 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಕರ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, 1933 ರಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ನೀಡಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

 

 

Indian cinema first kissing scenefirst movie kissing sceneDevika Rani Himanshu Rai kissing scenemovie karma kissing scene

