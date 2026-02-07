English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು..! ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ

Actress reveals : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಚ್ಚರಿ..  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:56 PM IST
Shruti Haasan on religiouse : ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಪುತ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..

ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

ರಣವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್... ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ತಮಿಳು ಎಲ್ಲೋ ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು.

ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಲ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರು.. ನಾನು ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ಎಂದು ಶೃತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು.

