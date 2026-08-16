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IFFM 2026 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ - ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಗೌರವ!

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊರಿಸಲು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ- ನಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಲವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ನೇ ʻಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವʼ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 16, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:49 PM IST
IFFM 2026 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ - ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಗೌರವ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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IFFM 2026 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ - ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಗೌರವ!
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