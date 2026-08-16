/IFFM 2026 : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ - ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಗೌರವ!

Indian Film Festival of Melbourne 2026 : IFFM ನ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಅಗಸ್ಟ 23ರ ವರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. IFFM ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ..
IFFMನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸಾಧನೆ : ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರರ IFFM ನೀಡುವ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು Leadership in cinema ಗೌರವವೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಯಾಳಂನ ಕಾಂತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ರವರಿಗರೆ ʻಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವʼದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಲಯಾಳಂ ನ ಲೋಕಃ ಚಾಪ್ಟರ್: ಚಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಹಿಂದಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ Excellence in Cinima ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ 30 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಟ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗೆ Artist of distinction ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Matka King ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. Delhi Crimeನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಸಿಕಾ ದುಗ್ಗಲ್ ಅವರಿಗೆರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಫ್ರೀಡಂ ಎಟ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Jos Turn ಕಿರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧುಶ್ರೀ ದತ್ತನಿರ್ದೇಶನದ Flying Tigersಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ.