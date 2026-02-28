ನಟನ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತು ನಟಿಯ ಬದುಕು! ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actress tragic life : 700 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿಯ ಬದುಕು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಆಳಿದ್ದ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಜೀವನ ನಟನೊಬ್ಬನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನರಕಮಯವಾಯ್ತು.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:58 PM IST
Lalita Pawar life story : ಕೆಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಬುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅಗಲಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ನೆನಪು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಟಿ ಲಲಿತಾ ಪವಾರ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ಬದುಕು ಹೋರಾಟದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.. 

ಹೌದು.. ಲಲಿತಾ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಅಂಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಸಗುಣ್. ತಂದೆ ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನೇ 3 ವರ್ಷ ಇಗ್ನೋರ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಆತನೇ ಈಕೆಯ ಪತಿ..

9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1928 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು.

ಆದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಯಸ್‌... 1942 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಂಗ್-ಎ-ಆಜಾದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಸೀಸ್‌ ಇದೆ. ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಸಹನಟನ ಏಟು ಲಲಿತಾ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ತಗುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ನರವು ಗಾಯಗೊಂಡು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Israel Strikes Iran: ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು- ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಥರ ಪಾತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.  ಲಲಿತಾ ಪವಾರ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

