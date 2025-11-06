English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಫೇವರಿಟ್‌ ಈ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ! ವಿದೇಶಿಗರಿಗಂತೂ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕೆಬೇಕು..

ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಫೇವರಿಟ್‌ ಈ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ! ವಿದೇಶಿಗರಿಗಂತೂ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕೆಬೇಕು..

Indian liquor brand: ಭಾರತವು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 6, 2025, 04:10 PM IST
  • ಭಾರತ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ
  • ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ

Trending Photos

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ
camera icon6
Chinni Prakash
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ
camera icon8
Gajakesari Yoga Effects
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ
ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವುದು
camera icon8
Kitchen tips
ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವುದು
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಫೇವರಿಟ್‌ ಈ ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ! ವಿದೇಶಿಗರಿಗಂತೂ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕೆಬೇಕು..

ಭಾರತ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2025 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು ಪಾನೀಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (TBA) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. IWSR ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್‌ವರೆಗಿನ TBA ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 440 ಮಿಲಿಯನ್ 9 ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಸ್ಕಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವೋಡ್ಕಾ 10% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ರಮ್ 2% ಜಿನ್, ಜೆನೆವರ್ 3% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. TOI ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, IWSR ನ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಾರಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್, ವಿಸ್ಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು.. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌-ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ!    

IWSR ನ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 20 ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಮಾರಾಟದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಪಂಚವು ಚೀನಾ, ಯುಎಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ, 2033 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಭಾಗವು ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡೂ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೆಡಿ-ಟು-ಡ್ರಿಂಕ್ (ಆರ್‌ಟಿಡಿ) ಪಾನೀಯಗಳು 11% ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಯರ್ 7% ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ಗಳು 6% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವು. ವೈನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಭೂತಾಳೆ ಆಧಾರಿತ ಮದ್ಯಗಳು ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರಾಟ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ಸ್ಕಾಚ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಮಿಶ್ರಿತ ಸ್ಕಾಚ್ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡಿ ಸುವಾಸನೆಯ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ರುಚಿ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು.. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌-ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ!    

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

liquor brandindian alcoholglobaly markಮದ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಭಾರತೀಯ ದಾರೂ

Trending News