ಈ ನಟಿಯ ಹತ್ತಿರ 28 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 1250 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 10500 ಸೀರೆಗಳು, 900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ..!

Indian Richest actress 90 : ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ ಇಂದು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದರೆ.. ಕೇಳಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು.. ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ..
ಹೌದು.. ಇಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಸಂಪತ್ತು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.. ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಆನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್.. ಏನಾಯ್ತು ?
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ 'ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಇಜ್ಜತ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 'ಅಮ್ಮ' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿವಾದಗಳು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದವು. 1997ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಾವಿರಾರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ನೂರಾರು ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಇಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಆಸ್ತಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದಷ್ಟಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್.. ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾವ ದೇಶ
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡದೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ, ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ.