Indira Lankesh Saree Industry: ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ (Indira lankesh) ಅವರು ಇಂದು (ಜೂನ್15 ರಂದು) ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊದ ಇತಿಹಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇವರು ಕೇವಲ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆಮರೆಯಲಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
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2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಅಘಾತ ಎದುರಾಯಿತ್ತು. ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ನಿಧನರಾದರು ತದನಂತರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿದರೂ ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೋದ್ಯಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮ
ಹೌದು ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರತಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತ್ತು. ಪತಿಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇವರ ದಿಟ್ಟತನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಸ್ವಾಲಂಬಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು 1979 ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಲಂಕೇಶ್ ಲಂಕೇಶ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
ಸದ್ಯ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು 84 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.