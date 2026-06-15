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ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ

Indira Lankesh passes away: ಲಂಕೇಶ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್‌ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್‌ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಲಂಕೇಶ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದರು ಅಂತಾ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 15, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:48 PM IST
ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿ ಲಂಕೇಶ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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