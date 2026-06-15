ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕಿ ದಿವಂಗತ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಚಲಚಿತ್ರ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಹಲೋಹ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು 'ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ'ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ. ಇವರ ಪರಿಚಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬದುಕು: ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನೆಮಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ 'ಸವರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ' (Sour Mango and I) ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಇವರಿಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ (ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ/ಪತ್ರಕರ್ತ) ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ (ನಿರ್ದೇಶಕಿ) ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಭವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಅವರು, ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂ ದಿರಾ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಲೋಕದ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.