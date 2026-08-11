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ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ.. ಡಿ ಬಾಸ್‌ ದರ್ಶನ್‌ಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು?

ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಟ್ರೀವ್‌.. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 11, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:44 PM IST
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ.. ಡಿ ಬಾಸ್‌ ದರ್ಶನ್‌ಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ.. ಡಿ ಬಾಸ್‌ ದರ್ಶನ್‌ಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು?
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