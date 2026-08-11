Darshan in Renukaswamy case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪುನೀತ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳದಂತೆ ಮೂವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ 49ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಸಂದೀಪ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ರು ಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಪುನೀತ್, ವೇಣು, ಸುಹಾಸ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಗಾಗಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪುನೀತ್ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈವಾಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪುನೀತ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿರೋದು ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪುನಿತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪುನೀತ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರೊ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆ, ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸ್ರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದು, ಆ ವರದಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೂ ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸ್ರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.
ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ದಾಸನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೋಷ್ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಪ್ರಬಲ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ. A14 ಆರೋಪಿ ಪ್ರದ್ಯೂಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ರೇಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಪ್ರದ್ಯೂಷ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಗಣಿಸಿಬೇಕು ಎಂದು A14 ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರದ್ಯೂಷ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಹಸ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿ A14 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಯೇ ಆತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಲ್ಲ. ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಸಿಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.