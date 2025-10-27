English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ.. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಿಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ.. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಿಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

Famous Comedy Actor: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಈ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.. ಏಕೆಂದರೇ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 27, 2025, 05:59 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
  • ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು

Iron Leg Sastry: ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ… ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ನಟ.. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವಿವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಪ್ಪುಲಾ ಅಪ್ಪರಾವ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದರು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಗುಣುಪುಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದ ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. 

ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವಿವಿ ಅವರ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.. ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಾಗ, ಅದೇ ಹೆಸರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

