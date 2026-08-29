/ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಭಯದಲ್ಲೂ ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌.. ಇರುಮುಡಿ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?

Ravi Teja enter Rs 100 crore club: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ತವಿತೇಜ ಅವರ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಜನರು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ರವಿತೇಜ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರುಮುಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಇರುಮುಡಿ ಮೂವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜು 9.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆ ದಿನದಂದು 6.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶೇಕಡಾ 40.6 ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 101.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಇರುಮುಡಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಟನೇ ದಿನ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡಾ 60.33 ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾವೂ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 92.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಂಟನೇ ದಿನ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 9.69 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಕಿರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾ 136.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ದಿನ 0.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇರುಮುಡಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 18.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಹಾಯ್ ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ ಇರುಮುಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ಘೋಶ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.