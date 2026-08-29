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ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಭಯದಲ್ಲೂ ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌.. ಇರುಮುಡಿ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 29, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:13 PM IST
ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಭಯದಲ್ಲೂ ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌.. ಇರುಮುಡಿ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಭಯದಲ್ಲೂ ರವಿತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌.. ಇರುಮುಡಿ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ?
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