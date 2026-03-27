English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬದಲು ಈಕೆಯೇ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು..

Dhurandhar: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಧುರಂಧರ್ ಭಾಗ 1 ಕೂಡ 1300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬದಲು ಈಕೆ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 27, 2026, 08:09 AM IST
  • ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್'
  • ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್'. ಇದನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದು. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯು 2000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಿನಾ ಜಮಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ... ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾರಾ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧುರಂಧರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಿನಾ ಜಮಾಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕಿಯಾರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಕಾಶ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..  

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಿಯಾರಾಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಕಿಯಾರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕಿಯಾರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..  ಕಿಯಾರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ.. ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಧುರಂಧರ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.  

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Trending News