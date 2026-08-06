/Pan India Movie: ಕೆಜಿಎಫ್‌, ಕಾಂತಾರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ಶ್ರೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೀ ರಿಲೀಸ್‌

Shanthi Kranthi-V Ravichandran: ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Pan India) ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ (KGF), ಕಾಂತಾರ (Kantara), 777 ಚಾರ್ಲಿ (777 Charlie) ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ (V Ravichandran) ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಹೌದು, 1991 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತ್ರ, ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ, ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು:
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾದರೂ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದೇ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪುವ ಕನಸನ್ನು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ, ವಿಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದುಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ "ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ"
ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ಗಾಗಿ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಮಾನಸ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ...