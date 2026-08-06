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Pan India Movie: ಕೆಜಿಎಫ್‌, ಕಾಂತಾರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ಶ್ರೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೀ ರಿಲೀಸ್‌

Shanthi Kranthi Cinema: ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಕೆಜಿಎಫ್‌, ಕಾಂತಾರ, 777 ಚಾರ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:57 PM IST
Pan India Movie: ಕೆಜಿಎಫ್‌, ಕಾಂತಾರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ಶ್ರೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೀ ರಿಲೀಸ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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