/Yash Favorite Person: ರಾಧಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೀರೋನು ಅಲ್ಲ ಯಶ್‌ ಫೇವರೀಟ್‌ ಇವರೇ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Rocking Star Yash: ಸೀರಿಯಲ್ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್ (Yash), ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟ ಯಶಸ್ಸು, ಆ ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ (Toxic Cinema) ನೋಡಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು "ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್" ಶೋನದಲ್ಲಿ (Aap Ki Adalat) ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇವರೀಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ "ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಫೇವರೀಟ್ ಇವರೇ..!
ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಶ್ ಬಳಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಯುವತಿಯ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಖುಷಿ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣ ಯಶ್, "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರೂ ಕೂಡಾ ನಂದಿನಿ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ "ಮೈ ಫೇವರೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ!
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಯನದಲ್ಲಿ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್" ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.