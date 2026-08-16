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Yash Favorite Person: ರಾಧಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೀರೋನು ಅಲ್ಲ ಯಶ್‌ ಫೇವರೀಟ್‌ ಇವರೇ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Yash in Aap ki Adalat: ರಜತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ "ಆಪ್‌ ಕಿ ಅದಾಲತ್‌" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಯಶ್‌ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 16, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:41 PM IST
Yash Favorite Person: ರಾಧಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೀರೋನು ಅಲ್ಲ ಯಶ್‌ ಫೇವರೀಟ್‌ ಇವರೇ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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