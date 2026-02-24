ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಟಿ.. 6 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮಹಿಳೆ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

J Jayalalithaa: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಅವರನ್ನು ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಅಮ್ಮ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ನಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಮಹಿಳೆ. ಇಂದು, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 1948 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೆಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಮಲವಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ "ಜಯಲಲಿತಾ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.. ಚೆನ್ನೈನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಇವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಿಯಾನೋ ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಜಯಲಲಿತಾ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 1960 ರಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಟಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಜಯಲಲಿತಾ.. 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ "ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ"ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 140 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ೧೯೬೫ ರಿಂದ ೧೯೮೦ ರವರೆಗೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಯಲಲಿತಾ 1989 ರಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾದರು. 1991 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
೧೯೯೫ ರಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2016 ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರೂ, ಜಯಲಲಿತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಟಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್