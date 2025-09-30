English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ನಿರೂಪಕಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ವಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡೀತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೆ.! ಆಂಕರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Anchor controversy : ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:15 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
    • ತಾವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಕನ್ನಡದ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಈ ನಿರೂಪಕಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ವಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡೀತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೆ.! ಆಂಕರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Soumya Rao : ಕನ್ನಡದ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದರು.. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಾವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಿಸಿಕ್ ಟಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ ರಾವ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 4000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು..?   

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "ನಾನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯಾ ಮದ್ಯಪಾನವು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

