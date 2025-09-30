ಈ ನಿರೂಪಕಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ವಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡೀತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೆ.! ಆಂಕರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Soumya Rao : ಕನ್ನಡದ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಾವು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಿಸಿಕ್ ಟಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ ರಾವ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "ನಾನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯಾ ಮದ್ಯಪಾನವು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.