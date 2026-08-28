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ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್‌.. ಕೊಮರಂ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ರವಿತೇಜ ಅವರ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊಮರಂ ನಾಗುಲು ಎಂಬ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 28, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:21 PM IST
ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್‌.. ಕೊಮರಂ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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