/ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್‌.. ಕೊಮರಂ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

Jabardasth Komaram Net Worth: ಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರು ಮಹಿಳಾ ಗೆಟಪ್ಗಳಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಶೋನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಮರಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ರವಿತೇಜ ಅವರ ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊಮರಂ ನಾಗುಲು ಎಂಬ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಹೈಲೆಟ್ ಅಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿನ ನಟನೆ ಕೊಮರಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಮರಂ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಮರಂ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದ್ದರು. ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೊಮರಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ಅವರು ಕೊಮರಂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಖಳನಾಯಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಮರಂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಮರಂ ಮೊದಲು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೇ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಬಳಿ ಛತ್ರಿ, ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಹ್ಯಾಟ್, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಕೋಟಿ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೊಮರಂ ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಮರಂ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೊಮರಂ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಮರಂಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶಾದ್ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ 20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೂ ಕೊಮರಂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತೆ. ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ವಿಗ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಕೊಮರಂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದು ಕೊಮರಂ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.