Jabardasth Punch Prasad: ಪತ್ನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪಂಚ್ ಪ್ರಸಾದ್, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ʼದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಪಿ.. ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನನಗೆ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ಮತ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಜಡ್ಜ್ ನಾಗಬಾಬು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನು ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು.. ನಟ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗಿನ ಸಚಿವೆ ರೋಜಾ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ, ಅಂದಿನ ಜಗನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂಚ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪಂಚ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಜಬರ್ದಾಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಪಂಚು ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾಗಾಗಿ.. ಬಿಪಿ ಮೂಕ ಕೊಲೆಗಾರ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ.. ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಬಿಪಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..