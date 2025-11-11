English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ ನಿಧನ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ 71 ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Jackie Chan death : ಆಕ್ಷನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 71 ವರ್ಷದ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 11, 2025, 05:45 PM IST
    • ಆಕ್ಷನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ನಿಧನ
    • ಈ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌
    • ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಜಾಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಫೋಟೋಸ್‌

ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ ನಿಧನ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ 71 ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Jackie Chan latest updates : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ..

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಟ ಮಲಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಜಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆ ಒಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಡುಗಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಧ್ರುವಂತ್‌! ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ..?

ಹೌದು.. 'ರಶ್ ಅವರ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕರಾಟೆ ಕಿಡ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಾಹಸಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 71 ವರ್ಷದ ನಟ ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು AI ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ, ನಟ ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ 'ನ್ಯೂ ​​ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ 2', 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಿ' ಮತ್ತು 'ಫೈವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬುಲೆಟ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ರಶ್ ಅವರ್ 4' ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

