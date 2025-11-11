ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ ನಿಧನ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ 71 ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Jackie Chan latest updates : ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಸ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ..
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಟ ಮಲಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಜಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆ ಒಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ..
Thank God I checked Twitter about Jackie Chan because I was about to tweak. pic.twitter.com/Y4wpEtce14
— Noah❄️🥶 (@NoahMKE) November 10, 2025
ಹೌದು.. 'ರಶ್ ಅವರ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕರಾಟೆ ಕಿಡ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಹಸಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 71 ವರ್ಷದ ನಟ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು AI ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ, ನಟ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ 'ನ್ಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ 2', 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಿ' ಮತ್ತು 'ಫೈವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬುಲೆಟ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ರಶ್ ಅವರ್ 4' ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ.