ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಆತನ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌

Jackie Shroff Tabu conroversy: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಟಬು ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆಂದೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 02:15 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
  • 1986 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Jackie Shroff Tabu: ಪ್ರತಿದಿನ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮನ್ವಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 1986 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಟಬು ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಂದಿಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಟಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

1986 ರಲ್ಲಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ 'ದಿಲ್ಜಲೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾ ನಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫರ್ಹಾ ನಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಅನೇಕ ನಟರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಫರ್ಹಾ ನಾಜ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಟಬು ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿನೇ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ..

ಆದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರು. ನಟಿ ಟಬುಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೇಗೋ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಅವಳಿಂದ ದೂರ ಎಳೆದನು. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಫರ್ಹಾ ನಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ತಬು ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾ ನಾಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಟಬು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಇಬ್ಬರ  ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಫರ್ಹಾ ನಾಜ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು, ಆದರೆ ಟಬು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದರೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

