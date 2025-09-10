ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು..! ನೋಡಲು ಹೆದರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

Jacqueline Fernandez : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್ನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಪೋಷಕರ ನೋವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್ ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವವು ಮೆದುಳಿನ ಕುಹರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಲಸೆಫಾಲಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಕೆಲವೊತ್ತು ಆಟವಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನೇರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.