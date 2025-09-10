English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು..! ನೋಡಲು ಹೆದರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

Actress Help : ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ED ವಿಚಾರಣೆ.. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಎದೆ ಗುಂದದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಲಿ ನೋಡಲೂ ಹೆದರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 10, 2025, 09:08 PM IST
    • ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪ ಇದೆ.
    • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
    • ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು..! ನೋಡಲು ಹೆದರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

Jacqueline Fernandez : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್‌ನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಪೋಷಕರ ನೋವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 



ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್ ಎಂದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವವು ಮೆದುಳಿನ ಕುಹರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರನ ಆಗಮನ : ನಟ ವರುಣ್-ಲಾವಣ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ತಾತನಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ

ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಲಸೆಫಾಲಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಕೆಲವೊತ್ತು ಆಟವಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನೇರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More



