/ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ..! ನಟ ಆಮೀರ್‌ ಕುರಿತು ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಯೋಧ್ಯೆ ಸಾಮೀಜಿ

Aamir Khan marriage controversy : ಬಿಟೌನ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ವೃತ್ತಿಪರರಾದ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಗಳ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ : ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ತಪಸ್ವಿ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮೇಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ.. ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪ : ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅಮೀರ್ ಮದುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ನಿತೇಶ್ ರಾಣೆ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 'ದಾಂಪತ್ಯ ಪಯಣ': ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಈವರೆಗಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲ ಮದುವೆ, 1986ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ (2002ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ). ಎರಡನೇ ಮದುವೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ (2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ) ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ನಟನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆತಂಕ : ಈಗಾಗಲೇ ಬಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಗಳ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಟನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.