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ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ..! ನಟ ಆಮೀರ್‌ ಕುರಿತು ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಯೋಧ್ಯೆ ಸಾಮೀಜಿ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್‌' ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸುತ್ತ ಈಗ ಭಾರಿ ವಿವಾದದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಈ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 16, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:32 PM IST
ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ..! ನಟ ಆಮೀರ್‌ ಕುರಿತು ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಯೋಧ್ಯೆ ಸಾಮೀಜಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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