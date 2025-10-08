English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದ ದೂರವಾದವು.. ಉಳಿದಿರುವುದು ಅದೊಂದೇʼ.. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೀವನದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು!

Jagapathi Babu on Naga Chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಎಂದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:35 PM IST
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ 'ಥಂಡೇಲ್' ಚಿತ್ರವು ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ ನೀಡಿತು
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
camera icon6
Jio Prepaid Offer
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
camera icon5
Lakshmi Narayan Yoga
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ʼಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದ ದೂರವಾದವು.. ಉಳಿದಿರುವುದು ಅದೊಂದೇʼ.. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೀವನದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು!

Jagapathi Babu comment: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ 'ಥಂಡೇಲ್' ಚಿತ್ರವು ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ ನೀಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶನದ 'NC 24' (ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಸ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ' ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೂ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು.. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಚೈತು ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಟೀ ಕಪ್‌ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ.. ಸಾಯುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಈತ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

ʼನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇವರೇ ಕ್ರಷ್..‌ʼ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ʼನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್‌ ನಟರಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಆಗ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸವಾಲಿನಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೈತು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ʼರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದರು. 

ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಚೈತು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು' ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈ ಪರೋಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಟೀ ಕಪ್‌ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ.. ಸಾಯುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಈತ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Naga ChaitanyaJagapathi BabuJayammu NischayammuRaa TV ShowAkkineni familyAkkineni Nagarjuna

Trending News