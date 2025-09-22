ಜಗಪತಿ ಬಾಬು 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.! ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಂತಹ ನಟರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.
ತಮಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಲುಗು ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.
ದಾನ, ಕುಟುಂಬ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವ್ಯಸನಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಾಠವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. 30 ಕೋಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರು ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರಸುದಾರರು ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.