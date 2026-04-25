English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Entertainment
ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಲವ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಜವೇ... ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು

Sandalwood Actress Soudarya : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 25, 2026, 10:28 PM IST
Trending Photos

Sandalwood Actress Soudarya : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು 32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಸಹ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ತಾರೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ "ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿ" ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಐ ಲವ್ ಯು" ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೊಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಅಸಂಬದ್ಧ!" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಚೀಪ್‌ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕಥೆ ಬೇರೆಯವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ನನಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾದರು.

"ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮವೇ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸ್ನೇಹವು ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಟನಾ ಶೈಲಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ 2004 ರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಸೌಂದರ್ಯಾ ಅವರು ‘ಮನವರಲಿ ಪೆಳ್ಳಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇದಾದ ನಂತರ ‘ರಾಜೇಂದ್ರದು ಗಜೇಂದ್ರಡು’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Jagapathi BabuSoundaryaSandalwood Actress

Trending News