ʻನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆʼ : ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು

Jagapathi Babu about his daughter marriage: ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲನ್ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪುಷ್ಪ 2 ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೇರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರ ಮಗಳ ಸಂತೋಷ ಹಾಳಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆತನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ.
"ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಹೊರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅವರ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಎಂದು ನಿರೂಪಕ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಅದು ಏಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ?. ಒಬ್ಬರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿ. ಪೋಷಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನೇ ಹುಡುಗ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳು ನೀನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಬದುಕಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವುದು. ಪ್ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
