/ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು.. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 13 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಈ ಜಗದೀಶ್

Jaggu Mummy, who entered the Bigg Boss 13 house: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?.
ಅದ್ಧೂರಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಯೇ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಜಗ್ಗುಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಗೆ ಬರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಊರಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದವರು ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಟ, ನಟಿಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಹದೇವಪುರದ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಳತಿ ಅಪೂರ್ವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಲೂ ತೀಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ರೇಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ರೇಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಕೊಟ್ಟ ವರ, ಅವನೇನು, ಅವನ ಪಾಡೇನು ಅಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜಗ್ಗು ಚಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಊರಿನ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುಕ್ಕಾಗಿ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹುಡುಗಿ ತರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಸ ಗೂಡಿಸುವುದು, ಮನೆ ಹೊರೆಸುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕವುದು, ಅಮ್ಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅಮ್ಮನ ಕಾಲು ಹೊತ್ತುವುದು, ಬೆನ್ನು ತಿಕ್ಕುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಗೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿ ತರ ಆಡ್ತಿಯಾ..ಹುಡುಗಿ ತರ ಆಡ್ತಿಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ವತಹ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ರೇಗಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರು ಆಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬದುಕಲೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು. ಈಗ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ.. ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಫೋಟೋ, ಸೆಲ್ಫಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30-40 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ 4 ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಹತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.