jailer 2 movie date postpone: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ 2 ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ . 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಕೂಲಿ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು.
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತರಭಾಗವನ್ನು ನೀಡಲು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಆದರೆ ಸೂರಿ ಅವರ ಮೆಗಾ-ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಮಂಡತಿ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
