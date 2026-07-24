/ಜನ ನಾಯಗನ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ವಿಜಯ್‌ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ

Jana nayagan box office collection day: ತಮಿಳು ನಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಜನನಾಯಗನ್ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಜುಲೈ 23ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತನ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ತಮಿಳು ನಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಜನನಾಯಗನ್ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಜುಲೈ 23ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತನ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನವೃ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಜನನಾಯಗನ್ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 28.71 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಜನ ನಾಯಕು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ 89 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ 73 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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