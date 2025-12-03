English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ಲು"..ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ

 Janavi talk about ex husband:  ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು.. ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ..ಅದೇನು ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.      

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:35 PM IST
  • ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ
  • "ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ"
  • ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?

"ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ಲು"..ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ

 Janavi talk about ex husband: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತಮ್ಮ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಡಕೂ ಮೊದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಆರೋಪ  ಮಾಡಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ದಿಢೀರನೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಬಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿ, ʻಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗಂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ?ʼ ಅಂತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆತ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್‌  “ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್‌? ಡೀಟೇಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು, ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಏನೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್‌ ಅಲ್ಲ.ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅವಳು ಪರಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತು ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಡಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾದಗ ಆಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಯ ಜಾಬ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸರ್ಪೋಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್‌ಕಮ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್‌ಕಮ್‌ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ  ಜೊತೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲಾ..ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಶನ್‌ ಆಗಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೌದು..ಕುಡಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಸೈಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇನ್‌ಕಮ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ನನಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವಳು ಡೈವರ್ಟ್‌ ಆದಳು ಅಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು.

ಇನ್ನು,“ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲಿ ವೀಕ್‌ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌ ಆಯ್ತು ಆ ವೇಳೆ ನನ್ನದು ತಪ್ಪು ಇತ್ತು.ಅನಾನು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಗ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂದಿದ್ದಳು. ಸರಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸರಿಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾದೆ. ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್‌ ಆಗಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಕೇರ್‌ ಮಾಡಲ ಅವಳಿಗೆ ಬರೀ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಟೆನ್ಶನ್‌ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್‌ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದೆ ಎಂದರು. 

ಈಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಗಳದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಜಾಹ್ನನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

