janhvi kapoor and Businessman shikhar pahariya: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಜಾನ್ವಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದ ಈ ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಯಾರು?, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ಸ್, ರಜಾ ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಖು (ಶಿಖರ್) ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಹೆಸರಿನ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಗಿದೆ.
ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯ. ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ (ಮಗಳ ಮಗ). ಸಂಜಯ್ ಪಹರಿಯಾ ಸ್ಮೃತಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಅಲ್ಲ. ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಪೋಲೊ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವೀರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜಾನ್ವಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಶಿಖರ್ ಪಹರಿಯಾ ಅವರು ಜಾನ್ವಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಮಾತುಗಳೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ.