Janhvi Kapoor in peddi movie: ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ, ಜೀವನದ ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಗುರುತು ಈ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ರಚಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೀಡಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಬುಚಿ ಬಾಬು ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.