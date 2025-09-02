English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಗಿಂತ ಹನಿಮೂನ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್‌ ಕೊಡ್ತಿನಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Janhvi Kapoor on marriage : ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

Sep 2, 2025
Janhvi Kapoor on marriage : ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದೆ. ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಾನ್ವಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹನಿಮೂನ್‌ವರೆಗಿನ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೇಡ.ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ವಿಕ್‌ ಆಗಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷದ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್!‌ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜಾನ್ವಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಣಯವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದರು. 

ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ. ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು. ನಾನು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾನ್ವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಅವರ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ರೋಹಿತ್ ಸರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಹತ್ತೋದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು.

