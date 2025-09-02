ಮದುವೆಗಿಂತ ಹನಿಮೂನ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್‌ ಕೊಡ್ತಿನಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Janhvi Kapoor on marriage : ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದೆ. ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಾನ್ವಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹನಿಮೂನ್ವರೆಗಿನ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೇಡ.ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಹನಿಮೂನ್ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜಾನ್ವಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಣಯವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ. ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು. ನಾನು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾನ್ವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಅವರ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ರೋಹಿತ್ ಸರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
